МИД России: позиция Дании не изменит планов по реализации "Северного потока - 2"

"Дания занимает особую позицию по проекту "Северный поток - 2". Насколько нам известно, существуют альтернативные маршруты прокладки трубы, которые вполне коммерчески оправданы", - отметил дипломат.



По его мнению, на Копенгаген давят из Вашингтона.



"С политической точки зрения очевидно, что проект "Северный поток - 2" находится под сильным давлением США, которые пытаются использовать геополитические аргументы, чтобы обеспечить более благоприятные условия для поставки в Европу собственного сжиженного газа, для потребителей, а это признают все, коммерчески неприглядный и неконкурентный по сравнению с российским трубопроводным газом", - заявил заместитель главы МИД.



Ранее в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на постройку "Северного потока-2".



