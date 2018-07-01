"Северный поток-2": Россию не остановят американские санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Это важно для "Газпрома", а в России сейчас много ликвидности (наличные и другие активы, которые можно быстро в нее перевести - ред.) в евро", - рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.
Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель газопровода сможет обойтись без займов на Западе.
В США, напомним, критикуют проект, в частности из-за угрозы транзитному статусу Украины. Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2".
Как сообщал УНН, позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации "Северного потока-2" . Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Ранее в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2".