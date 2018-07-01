"Северный поток-2": Россию не остановят американские санкции

"Это важно для "Газпрома", а в России сейчас много ликвидности (наличные и другие активы, которые можно быстро в нее перевести - ред.) в евро", - рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.



Он уверяет, что в случае необходимости компания-строитель газопровода сможет обойтись без займов на Западе.



В США, напомним, критикуют проект, в частности из-за угрозы транзитному статусу Украины. Вашингтон не исключает санкций против "Северного потока-2".



Как сообщал УНН, позиция Копенгаген не нарушит планов по реализации "Северного потока-2" . Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.



Ранее в России заявили, что Дания намеренно затягивает выдачу разрешения на строительство "Северного потока-2".