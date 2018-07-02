"Северный Поток-2" может стать экономически не выгодным для строительства - Зеркаль

"Наша цель - помешать строительству ("Северного Потока-2" - ред.). Но мы, опять же, говорим о том, что, кроме того, если законодательство Европейского Союза будет распространено на "Северный Поток-2", то он станет экономически не выгодным для строительства. Такое уже было, когда строили "Южный Поток" и когда Европейская Комиссия вместе со странами-членами в 2014 году приняла решение, что он подпадает под регулирование европейского законодательства, Путин сказал, что они перестают его строить", - сказала Зеркаль.

По ее словам, это будет не политическим, а правовым путем противодействия газопроводу.

"Если изменения в директивы будет принято и ее регулирование будет распространено на все "Потоки", тогда для россиян этот "Поток" будет не выгодным", - сказала заместитель министра.

Она отметила, что политическое предложение Комиссии было поддержано всеми странами - сейчас на финальном этапе продолжаются технические консультации.



Напомним, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер требует остановить строительство газопровода "Северный поток-2".



Как сообщал УНН, построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.