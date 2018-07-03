Немецкая экологическая организация подала конституционную жалобу из-за строительства "Северного потока-2"

Немецкая экологическая организация Naturschutzbund Deutschland (NABU) подала жалобу в Федеральный конституционный суд в Карлсруэ на строительство немецкого отрезка газопровода Nord Stream 2. Ранее Высший административный суд Грейфсвальда отклонил аналогичное заявление.



"Решение административного суда в Грейфсвальде является скандальным и, на наш взгляд, нарушает конституцию, которая гарантирует право на справедливое судебное разбирательство", - сказал Ким Детлофф с немецкого экологического объединения Nabu.

Поэтому организация отказалась от производства в административном суде и подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода Nord Stream 2, пока судьи не решат вопрос.



Несмотря на протесты экологов, Германия была первой страной, которая выдала все необходимые разрешения на начало строительства газопровода Nord Stream 2.



Напомним, если газовая директива Европейского Союза будет распространена на "Северный Поток-2", то он станет экономически не выгодным для строительства. Об этом сказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на пресс-брифинге 2 июля в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.



Как сообщал УНН, построить газопровод "Северный поток-2" из России в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него. Об этом рассказал менеджер проекта Пол Коркоран.