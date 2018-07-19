Суд в Германии отклонил иск экологов против строительства "Северного потока-2"

Союз охраны природы Германии собирался выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства “Северного потока-2”.

“Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной мере объяснить свою позицию”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности природозащитная организация указывала на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.

Как сообщал УНН, немецкая экологическая организация подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода “Северный поток-2”.

Напомним, в марте Германия дала разрешение на строительство “Северного потока-2”.