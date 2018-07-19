Суд в Германии отклонил иск экологов против строительства "Северного потока-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Конституционный суд ФРГ не принял к рассмотрению жалобу Союза охраны природы Германии против строительства на дне Балтийского моря газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда в Карлсруэ, передает УНН со ссылкой на DW.
Союз охраны природы Германии собирался выступить против решения Высшего административного суда, который ранее отклонил поданную экологами жалобу на порядок утверждения плана строительства “Северного потока-2”.
“Конституционный суд отклонил иск, аргументировав свое решение тем, что экологи не смогли в достаточной мере объяснить свою позицию”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности природозащитная организация указывала на серьезный экологический ущерб в результате строительства трубопровода.
Как сообщал УНН, немецкая экологическая организация подала конституционную жалобу о немедленном замораживании строительства немецкого отрезка газопровода “Северный поток-2”.
Напомним, в марте Германия дала разрешение на строительство “Северного потока-2”.