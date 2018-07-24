Порошенко обсудил с заместителем госсекретаря США противодействие "Северному потоку-2"

"Во время сегодняшней встречи с заместителем Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном обсудили, в частности, практические меры украинской и американской сторон по противодействию строительству "Северного потока-2", - сообщил Порошенко.



Напомним, ранее Феннон заявлял, что Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток-2", который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям.



Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль сообщала, что на сегодня четыре европейские страны поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2". Это Германия, Австрия, Нидерланды и Бельгия.



