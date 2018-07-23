США підтримуватимуть продовження транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Україна та США єдині в своїй позиції щодо протидії реалізації російського проекту “Північний потік-2”, який є прямою загрозою енергетичній безпеці Європи і погіршує ситуацію із диверсифікацією способів постачання енергоносіїв до європейських споживачів. Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із заступником Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсісом Фенноном, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
“Хотів би засвідчити повну підтримку США в питанні передусім енергобезпеки (України — ред.). Ми налаштовані далі підтримувати позицію щодо проекту „Північний потік — 2“ і продовження транзиту газу через Україну. Ці два компоненти — взаємопов’язані, і вони є складовою енергобезпеки Європи. США і надалі продовжуватимуть виступати за диверсифікацію маршрутів постачання енергоносіїв до Європи”, — сказав заступник Державного секретаря США.
Під час зустрічі було відзначено, що сьогодні українська газотранспортна система — надійна і здатна забезпечувати той обсяг транзиту, який заявлено, без штучних політичних впливів. Більше того, Україна була і є готовою запросити світові компанії — лідери ринку, в тому числі із США, до управління ГТС та до реалізації інших енергопроектів — у видобуванні, транспортуванні ресурсів та запровадженні проектів альтернативної енергетики.
Нагадаємо, на сьогодні чотири європейські країни підтримують будівництво російського газогону “Північний потік-2”.