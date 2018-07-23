США підтримуватимуть продовження транзиту газу через Україну

“Хотів би засвідчити повну підтримку США в питанні передусім енергобезпеки (України — ред.). Ми налаштовані далі підтримувати позицію щодо проекту „Північний потік — 2“ і продовження транзиту газу через Україну. Ці два компоненти — взаємопов’язані, і вони є складовою енергобезпеки Європи. США і надалі продовжуватимуть виступати за диверсифікацію маршрутів постачання енергоносіїв до Європи”, — сказав заступник Державного секретаря США.

Під час зустрічі було відзначено, що сьогодні українська газотранспортна система — надійна і здатна забезпечувати той обсяг транзиту, який заявлено, без штучних політичних впливів. Більше того, Україна була і є готовою запросити світові компанії — лідери ринку, в тому числі із США, до управління ГТС та до реалізації інших енергопроектів — у видобуванні, транспортуванні ресурсів та запровадженні проектів альтернативної енергетики.

Нагадаємо, на сьогодні чотири європейські країни підтримують будівництво російського газогону “Північний потік-2”.