США будут поддерживать продолжение транзита газа через Украину

"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности (Украины - ред.). Мы настроены дальше поддерживать позицию по проекту "Северный поток - 2" и продолжению транзита газа через Украину. Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - сказал заместитель Государственного секретаря США.

Во время встречи было отмечено, что сегодня украинская газотранспортная система - надежная и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлено, без искусственных политических влияний. Более того, Украина была и является готовой пригласить мировые компании - лидеры рынка, в том числе из США, к управлению ГТС и к реализации других энергопроектов - в добыче, транспортировке ресурсов и внедрении проектов альтернативной энергетики.

Напомним, сегодня четыре европейские страны поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2".