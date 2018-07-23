США будут поддерживать продолжение транзита газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток-2", который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям. Об этом шла речь во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с заместителем Государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе прежде всего энергобезопасности (Украины - ред.). Мы настроены дальше поддерживать позицию по проекту "Северный поток - 2" и продолжению транзита газа через Украину. Эти два компонента - взаимосвязаны, и они являются составной энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", - сказал заместитель Государственного секретаря США.
Во время встречи было отмечено, что сегодня украинская газотранспортная система - надежная и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлено, без искусственных политических влияний. Более того, Украина была и является готовой пригласить мировые компании - лидеры рынка, в том числе из США, к управлению ГТС и к реализации других энергопроектов - в добыче, транспортировке ресурсов и внедрении проектов альтернативной энергетики.
Напомним, сегодня четыре европейские страны поддерживают строительство российского газопровода "Северный поток-2".