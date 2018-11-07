"Северный поток-2" проложил более 200 км газопровода

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107690 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115357 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153523 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147116 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137738 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128803 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173140 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118127 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141678 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Северный поток-2" проложил более 200 км газопровода

"Северный поток-2" проложил более 200 км газопровода

Киев  •  УНН

 • 12756 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Оператор “Северного потока-2” проложил более 200 км газопровода по дну Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении на сайте Nord Stream 2, передает УНН.

“„Северный поток-2“ реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже проложено более 200 км газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все 200 тысяч стальных труб были доставлены из трубопрокатных заводов на два завода по бетонированию, где 72% труб получили необходимое бетонное покрытие.

Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев на прошлой неделе заявила, что менее критически относится к проекту “Северный поток-2”, чем Украина.

Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода “Северный поток-2”.

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