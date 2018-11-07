"Северный поток-2" проложил более 200 км газопровода
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Оператор “Северного потока-2” проложил более 200 км газопровода по дну Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении на сайте Nord Stream 2, передает УНН.
“„Северный поток-2“ реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже проложено более 200 км газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что все 200 тысяч стальных труб были доставлены из трубопрокатных заводов на два завода по бетонированию, где 72% труб получили необходимое бетонное покрытие.
Напомним, Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев на прошлой неделе заявила, что менее критически относится к проекту “Северный поток-2”, чем Украина.
Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала Евросоюз принять меры по предотвращению строительства газопровода “Северный поток-2”.