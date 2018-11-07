Более полусотни членов Европарламента требуют от Меркель изменить политику по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Около 70 членов Европейского парламента из 5 различных политических групп вместе с членами национальных и региональных парламентов написали открытое письмо канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором выразили протест политики ФРГ в отношении “Северного потока — 2”. Соответствующее письмо опубликовано на сайте немецкого депутата Европарламента из фракции “зеленых” Райнхарда Бютикофер (Reinhard Bütikofer), передает УНН.
“Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику по “Северному потоку 2”. Остановите блокировку работы над газовой директивой. Поддержите курс, установленный Европейской Комиссией и Европейским парламентом. Пусть президент России знает, что Германия будет поддерживать её партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не “Германия превыше всего”, — подчеркнули в обращении евро депутаты.
В письме напомнили и о недавнем горький опыт британцев с российским вмешательством, который, по мнению политиков, продемонстрировал, насколько важно для заинтересованных сторон возможность полагаться на солидарность своих партнеров.
“Германия, действуя близоруко, подрывать принцип солидарности в ЕС. Именно этот принцип, на котором должна базироваться ЕС, чтобы добиться успеха. Ваша власть не соблюдает правильных приоритетов, госпожа канцлер. Пожалуйста, измените курс”, — отметили в письме.
Напомним, во время визита в Киев канцлер Германии заявила, что менее критично относится к проекту “Северный поток-2”, чем Украина.
Как сообщал УНН, “Северный поток-2” проложил более 200 км газопровода.