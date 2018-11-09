В США напомнили о возможности антироссийских санкций из-за “Северного потока — 2”

По словам министра, он не видит никаких признаков того, что однажды Соединенные Штаты поддержат этот проект. Перри подчеркнул, что наложение таких санкций является возможностью, которая по-прежнему сохраняется у президента страны Дональда Трампа.

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“Северный поток 2” — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 км. Северный поток-2 является расширением “Северного потока”. Проект “Северный поток” предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Его трасса проходит параллельно действующему магистральному газопроводу Северный поток. Разрешение на его строительство выдала власти России, Швеции, Финляндии и Германии. Ожидается, что “Северный поток-2” будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года.

Американский деловой журнал Forbes отмечает, что одна из основных целей проекта — это прекращение транзита газа через Украину. Этот газопровод также исключает схему “виртуального реверса”, по которой Украина получала реально газ от Газпрома, оформленный как по операциям импорта из Европы без фактической прокачки таких объемов. Поскольку часть таких поставок шла с невыбранных квот “take or pay” у европейских потребителей, то прекращение “виртуального реверса” означает существенное подорожание газа для Украины и, главное, невозможность потребление газа без разрешения Газпрома.