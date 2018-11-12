США поддерживают меры для уменьшения зависимости Европы от российского газа - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Соединенные Штаты Америки продолжат поддержку мероприятий, которые будут способствовать энергетической безопасности в Европе, через усиление диверсификации. Об этом сегодня в Киеве заявил министр энергетики США Рик Перри, передает корреспондент УНН.
“Для народов Европы, включая Украину, я хочу подтвердить нашу поддержку мероприятиям, которые будут способствовать энергетической безопасности через усиление диверсификации и, таким образом, уменьшить зависимость от российских поставок энергоресурсов, особенно за счет газа”, — сказал министр.
По его словам, США придерживаются позиции, что ни одна нация не должна доминировать в области поставок газа в Европу вообще и к любой страны в частности.
“Мы вообще считаем, что ни одна страна не должна использовать это доминирование, чтобы создавать давление или принуждать страны, как это пытается делать Россия против Украины. Поэтому я здесь для того, чтобы еще раз подтвердить, что моя страна не поддерживает строительство „Северного потока-2“ и „Турецкого потока“. Они будут разъединять страны друг с другом и продолжать эксплуатацию зависимых стран”, — добавил он.
Министр также отметил, что США сегодня является “первой в мире по производству как нефти, так и газа во всем мире”. Однако, по его словам, Америка будет использовать свои ресурсы как “элемент освобождения, а не покорения”.
“Сегодня гражданам Украины я сообщаю: вы можете рассчитывать на Соединенные Штаты как на преданного энергетического партнера и как на друга, который способствует вашей энергетической безопасности и нашему совместному процветанию”, — пообещал министр.
Как сообщал УНН, ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что у американской стороны сохраняется возможность наложить санкции на Россию из-за строительства “Северного потока-2”.
Напомним, 8 ноября Польша подписала 24-летний контракт на поставку газа из США.