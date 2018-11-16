Украина заинтересована в американском газе - Гройсман

"Сжиженный газ очень интересен для Украины. Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе... Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не начнем покрывать внутренний дефицит", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Украина продолжать покупать уголь из США и потенциально также СПГ.

Вашингтон также ранее выдавал кредитные гарантии по украинскому госдолгу. Гройсман сказал, что была "обсуждена" еще одна такая гарантия.

Напомним, американский министр энергетики Рик Перри только в начале этой недели посетил Украину. Во время встреч с представителями власти он заявил, что США поддерживают уменьшение зависимости Европы от российского газа. Так, только на прошлой неделе соседняя с Украиной Польша подписала 24-летний контракт на поставки газа из США.