Украина заинтересована в американском газе - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина заинтересована в американском сжиженном природном газе (СПГ). Об этом в интервью Reuters заявил премьер-министр Владимир Гройсман, через несколько дней после визита в Украину министра энергетики США Рика Перри, передает УНН.
"Сжиженный газ очень интересен для Украины. Мы говорили о целом спектре нашего сотрудничества в энергетическом секторе... Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров, пока не начнем покрывать внутренний дефицит", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли Украина продолжать покупать уголь из США и потенциально также СПГ.
Вашингтон также ранее выдавал кредитные гарантии по украинскому госдолгу. Гройсман сказал, что была "обсуждена" еще одна такая гарантия.
Напомним, американский министр энергетики Рик Перри только в начале этой недели посетил Украину. Во время встреч с представителями власти он заявил, что США поддерживают уменьшение зависимости Европы от российского газа. Так, только на прошлой неделе соседняя с Украиной Польша подписала 24-летний контракт на поставки газа из США.