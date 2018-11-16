Судовий процес над головою Держаудитслужби продовжиться 14 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва продовжить 14 грудня розгляд кримінального провадження за обвинуваченням голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової у незаконному збагаченні. Про це йдеться у повідомленні суду, передає УНН.
За інформацією суду, засідання щодо Гаврилової заплановане на 9:30 14 грудня.
Попереднє засідання суду щодо голови Держаудистлужби мало відбутися 5 листопада, але його було перенесено на невизначену дату через те, що прокурор перебував у відрядженні.
У січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Згодом суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
2 квітня 2018 року САП спрямувала до суду справу щодо голови Держаудитслужби.