Судебный процесс над главой Госаудитслужбы продолжится 14 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева продолжит 14 декабря рассмотрение уголовного производства по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Украины Лидии Гавриловой в незаконном обогащении. Об этом говорится в сообщении суда, передает УНН.
По информации суда, заседание в отношении Гавриловой запланировано на 9:30 14 декабря.
Предварительное заседание суда в отношении главы Госаудитслужбы должно было состояться 5 ноября, но было перенесено на неопределенную дату из-за того, что прокурор находился в командировке.
В января 2018 года главе Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.
Позже суд избрал ей меру пресечения в виде личного обязательства.
2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении главы Госаудитслужбы.