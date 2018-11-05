Суд переніс розгляд справи голови Держаудитслужби
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової на невизначену дату у зв’язку з перебуванням прокурора у відрядженні. Про це повідомив УНН адвокат Гаврилової Ярослав Білявський.
"Засідання сьогодні не відбулося, тому що прокурор поїхав у відрядження. У нас теж були підстави (для перенесення засідання у справі – ред.)", - сказав він.
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При цьому, зауважив Білявський, суд ще не визначив дату наступного засідання. Він уточнив, що вона буде відома найближчим часом.
Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.
Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.
2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби.