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Суд переніс розгляд справи голови Держаудитслужби

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової на невизначену дату у зв’язку з перебуванням прокурора у відрядженні. Про це повідомив УНН адвокат Гаврилової Ярослав Білявський.

"Засідання сьогодні не відбулося, тому що прокурор поїхав у відрядження. У нас теж були підстави (для перенесення засідання у справі – ред.)", - сказав він.

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При цьому, зауважив Білявський, суд ще не визначив дату наступного засідання. Він уточнив, що вона буде відома найближчим часом.

Як повідомляв УНН, у січні 2018 року голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 10 млн грн.

Суд обрав запобіжний захід Гавриловій у вигляді особистого зобов’язання.

2 квітня 2018 року САП направила до суду справу щодо голови Держаудитслужби

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