Суд перенес рассмотрение дела главы Госаудитслужбы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой на неопределенную дату в связи с пребыванием прокурора в командировке. Об этом сообщил УНН адвокат Гавриловой Ярослав Белявский.
"Заседание сегодня не состоялось, так как прокурор уехал в командировку. У нас тоже были основания (для переноса заседания по делу - ред.)", - сказал он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле главы Госаудитслужбы планируют допросить около 40 свидетелей
При этом, отметил Белявский, суд еще не определил дату следующего заседания. Он уточнил, что она будет известна в ближайшее время.
Как сообщал УНН, в январе 2018 года голове Госаудитслужбы Лидии Гавриловой сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн.
Суд избрал меру пресечения Гавриловой в виде личного обязательства.
2 апреля 2018 года САП направила в суд дело в отношении председателя Госаудитслужбы.