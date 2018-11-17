Тарифи на опалення у Києві хочуть підвищити на понад 20%

Зокрема планується, що з 1 січня 2019 року опалення подорожчає на 22,3% - з 1 354,78 до 1 656,67 гривень за Гкал для будинків з лічильниками тепла і з 31,52 до 38,55 гривень за кв. м опалювальної площі на місяць за відсутності лічильника.

Окрім того, тариф на централізоване постачання гарячої води для населення пропонується підвищити на 22,5% - з 80,59 до 98,76 гривень за куб. м за підключення сушарки для рушників до системи гарячого водопостачання і з 74,52 до 91,34 гривень за куб. м без сушарки для рушників.

Тариф на постачання гарячої води для бюджетних установ пропонується підвищити на 1% - з 98,74 до 99,75 гривень за куб. м, для релігійних організацій на 98,7% - з 50 до 99,37 гривень за куб. м, для інших споживачів на 0,8% - з 98,65 до 99,4 гривень за куб. м.

Нагадаємо, МВФ та влада України домовились про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів.

Передували цій домовленості тривалі переговори. Востаннє на сьогодні Україна отримувала транш МВФ у квітні 2017 року.

У переговорах про продовження співпраці Києва і МВФ після цього одним із "каменів спотикання" було питання про підвищення цін на газ для населення. Врешті, це відбулося - разом із початком опалювального сезону.

Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.