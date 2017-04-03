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27 березня, 18:53 • 105965 перегляди

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27 березня, 15:10 • 125968 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 131585 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 139651 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 197221 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 115257 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 135680 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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27 березня, 07:23 • 123900 перегляди

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МВФ виділив Україні 1 млрд доларів - П.Порошенко

МВФ виділив Україні 1 млрд доларів - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 21721 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ", - повідомив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.

Українські Національні Новини

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