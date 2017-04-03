МВФ виділив Україні 1 млрд доларів - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні одного мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ", - повідомив П.Порошенко.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко наголосив, що транш Міжнародного валютного фонду у розмірі 1 млрд дол. значно посилить золотовалютні резерви країни.