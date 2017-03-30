П.Порошенко: транш МВФ значно посилить золотовалютні резерви України

“...на понеділок призначене засідання правління Міжнародного валютного фонду, де також буде прийнято рішення про надання нам траншу в 1 млрд доларів”, — зазначив Президент.

Глава держави наголосив: “Це значно посилить золотовалютні резерви країни і бюджетну стабільність держави”.

Крім того, П.Порошенко наголосив, що наступний транш міжнародної макрофінансової допомоги Україні сприятиме стабілізації бюджету держави та посиленню золотовалютних резервів.

“Я маю велику приємність повідомити новину, що наступного тижня, з 3 по 7 квітня, на рахунки України має надійти, нарешті, 600 млн євро макрофінансової допомоги”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Європейський союз у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку обсягом 600 млн євро.