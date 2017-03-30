П.Порошенко: транш МВФ значительно усилит золотовалютные резервы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"... на понедельник назначено заседание правления Международного валютного фонда, где также будет принято решение о предоставлении нам транша в 1 млрд долларов", - отметил Президент.
Глава государства подчеркнул: "Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства".
Кроме того, П.Порошенко отметил, что следующий транш международной макрофинансовой помощи Украине будет способствовать стабилизации бюджета государства и усилению золотовалютных резервов.
"Я с большим удовольствием сообщаю новость, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должно поступить, наконец, 600 млн евро макрофинансовой помощи", - сказал он.
Как сообщал УНН, Европейский союз в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовой поддержку объемом 600 млн евро.