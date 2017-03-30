П.Порошенко: транш МВФ значительно усилит золотовалютные резервы Украины

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56458 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106201 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163465 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120024 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118725 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113744 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105085 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107271 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103739 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155803 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко: транш МВФ значительно усилит золотовалютные резервы Украины

П.Порошенко: транш МВФ значительно усилит золотовалютные резервы Украины

Киев  •  УНН

 • 11468 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"... на понедельник назначено заседание правления Международного валютного фонда, где также будет принято решение о предоставлении нам транша в 1 млрд долларов", - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул: "Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства".

Кроме того, П.Порошенко отметил, что следующий транш международной макрофинансовой помощи Украине будет способствовать стабилизации бюджета государства и усилению золотовалютных резервов.

"Я с большим удовольствием сообщаю новость, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должно поступить, наконец, 600 млн евро макрофинансовой помощи", - сказал он.

Как сообщал УНН, Европейский союз в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовой поддержку объемом 600 млн евро.

Украинские Национальные Новости

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