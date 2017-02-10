ЄС у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку у 600 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Європейський союз у найближчі тижні надасть Україні макрофінансову підтримку обсягом 600 млн євро. Про це під час спільного брифінгу з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Рішення, яке сьогодні прийнято паном президентом Європейської комісії про те, щоб виділити Україні у найближчі декілька тижнів макрофінансову підтримку у розмірі 600 млн євро, а це трохи більше 18 млрд грн, для нас це надзвичайно відчутна підтримка в таких непростих умовах”, — сказав він.
Нагадаємо, В.Гройсман не виключив, що остаточне рішення щодо “безвізу” для України може бути до червня.