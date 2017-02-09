В.Гройсман не виключив, що остаточне рішення щодо “безвізу” для України може бути до червня

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що остаточні рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом будуть до червня цього року. Про це він сказав в ефірі “112 Україна” з Брюсселя, передає УНН.