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В.Гройсман не виключив, що остаточне рішення щодо “безвізу” для України може бути до червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман не виключив, що остаточні рішення щодо надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом будуть до червня цього року. Про це він сказав в ефірі “112 Україна” з Брюсселя, передає УНН.

В.Гройсман не виключив, що остаточне рішення щодо “безвізу” для України може бути до червня

“Фактично зараз кожен місяць будуть відбуватися певні технічні процедури, які дозволять орієнтовно, я думаю, до червня вийти на остаточні рішення. Я побачив незміну позицію президента Європейської Ради у тому, що безвізовий режим для України буде запроваджений”, — сказав Прем’єр.

За словами В.Гройсмана, у цьому місяці в ЄС може бути проголосований механізм призупинення безвізового режиму.

“Я так думаю, тому що в мене є так інформація. І далі ми вийдемо протягом трьох-чотирьох місяців на остаточне рішення по Україні”, — зазначив він.

Однак, зауважив Голова уряду, все залежить від європейських партнерів, адже Україна виконала всі свої зобов’язання.

Раніше Р.Йозвяк повідомив, що вступ у силу лібералізації візового режиму ЄС для України очікується 12 червня, тоді як для Грузії - 29 березня.

Нагадаємо, Р.Йозвяк повідомив, що тріалог у ЄС щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого.

Раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.

Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.

Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.

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