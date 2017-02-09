В.Гросйман не исключил, что окончательное решение по "безвизу" для Украины может быть до июня

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что окончательные решения о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом будут до июня этого года. Об этом он сказал в эфире " 112 Украина " из Брюсселя, передает УНН.