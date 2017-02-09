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В.Гросйман не исключил, что окончательное решение по "безвизу" для Украины может быть до июня

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не исключил, что окончательные решения о предоставлении Украине безвизового режима с Европейским Союзом будут до июня этого года. Об этом он сказал в эфире " 112 Украина " из Брюсселя, передает УНН.

В.Гросйман не исключил, что окончательное решение по "безвизу" для Украины может быть до июня

"Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, я думаю, до июня выйти на окончательные решения. Я увидел неизменную позицию президента Европейского Совета в том, что безвизовый режим для Украины будет введен ", - сказал премьер.

По словам В.Гройсмана, в этом месяце в ЕС может быть проголосован механизм приостановления безвизового режима.

"Я так думаю, потому что у меня есть такая информация. И дальше мы выйдем в течение трех-четырех месяцев на окончательное решение по Украине ", - отметил он.

Однако, отметил Глава правительства, все зависит от европейских партнеров, ведь Украина выполнила все свои обязательства.

Ранее Р.Йозвяк сообщил, что вступление в силу либерализации визового режима для Украины ожидается 12 июня , тогда как для Грузии - 29 марта.

Напомним, Р.Йозвяк сообщил, что триалог в ЕС по "безвизу" Украины состоится 28 февраля .

Ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза" . Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцевне было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна . Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" Украины.

Экс-президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовымпоездкам для украинцев .

Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны .

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