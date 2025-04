Тріалог щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого — журналіст

“Тріалог щодо візової лібералізації для України між Європарламентом, Комісією і Радою відбудеться 28 лютого”, — написав журналіст.

Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення “безвізу”.

Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.