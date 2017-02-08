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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 47156 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Тріалог щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого — журналіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тріалог щодо візової лібералізації для України відбудеться 28 лютого. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.

Тріалог щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого — журналіст

“Тріалог щодо візової лібералізації для України між Європарламентом, Комісією і Радою відбудеться 28 лютого”, — написав журналіст.

The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 февраля 2017 г.

Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення “безвізу”.

Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

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