Тріалог щодо "безвізу" Україні відбудеться 28 лютого — журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Тріалог щодо візової лібералізації для України відбудеться 28 лютого. Про це повідомив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
“Тріалог щодо візової лібералізації для України між Європарламентом, Комісією і Радою відбудеться 28 лютого”, — написав журналіст.
The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 февраля 2017 г.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення “безвізу”.
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.