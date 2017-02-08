Триалог по "безвизу" для Украины состоится 28 февраля - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Триалог по визовой либерализации для Украины состоится 28 февраля. Об этом сообщил в своем Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Комиссией и Советом состоится 28 февраля", - написал журналист.
The trialogue on visa lib for #Ukraine between EP, commission and council set to take place already on 28 Feb— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 8 февраля 2017 г.
Напомним, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.