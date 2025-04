Триалог по "безвизу" для Украины состоится 28 февраля - журналист

"Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Комиссией и Советом состоится 28 февраля", - написал журналист.

Напомним, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".

Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.