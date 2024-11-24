Война путина против Украины уже не является региональной - Писториус
Киев • УНН
Министр обороны Германии заявил, что война рф против Украины уже не является региональной, а представляет угрозу для всей Европы. путин перешел на военную экономику и ведет гибридную войну с дезинформацией.
Агрессивная война России против Украины больше не является региональной. Европа сталкивается с долгосрочной угрозой. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Spiegel, пишет УНН.
Детали
Писториус отметил, что российский диктатор Владимир Путин «полностью перешел на военную экономику». В частности, Россия за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год.
В своей речи в конце октября Путин говорил о «серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок,
По его словам, путин уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус сказал, что полным ходом идет гибридная война с дезинформацией и фейковыми новостями.
Наша безопасность - хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал,
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