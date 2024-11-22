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Писториус не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

Писториус не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

Киев  •  УНН

 • 1541 просмотра

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Борис Писториус заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост федерального канцлера Германии. Это его личное решение, несмотря на поддержку СДПГ и большую популярность по сравнению с Шольцем.

Министр оборон ФРГ Борис Писториус решил не выдвигать свою кандидатуру на пост федерального канцлера на предстоящих внеочередных выборах. В Социально-демократической партии Германии (СДПГ) ранее призвали его баллотироваться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, внеочередные выборы в Германии должны состояться 23 февраля. И в середине ноября стало известно, что в партии действующего канцлера Олафа Шольца СДПГ рассматривали вариант баллотирования на эту должность именно Писториуса, который имеет большую популярность, чем действующий глава федерального правительства.

При этом правящая социал-демократическая партия ФРГ уже отстает по опросам, и находится на третьем месте после оппозиционных консерваторов и ультраправых.

21 ноября, Писториус заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Я только что сообщил лидерам нашей партии и парламентских групп, что я не буду выдвигаться как кандидат на должность федерального канцлера

- сказал глава Минобороны Германии в видеоролике, который был обнародован на ресурсе СДПГ.

Писториус подчеркнул, что это его "суверенное и вполне личное решение".

Напомним

На закрытом заседании депутаты от СДПГ выразили недовольство Олафом Шольцом как кандидатом на выборах. Они предлагают заменить его на более популярного министра обороны Бориса Писториуса.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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