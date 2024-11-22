Писториус не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

Министр оборон ФРГ Борис Писториус решил не выдвигать свою кандидатуру на пост федерального канцлера на предстоящих внеочередных выборах. В Социально-демократической партии Германии (СДПГ) ранее призвали его баллотироваться. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, внеочередные выборы в Германии должны состояться 23 февраля. И в середине ноября стало известно, что в партии действующего канцлера Олафа Шольца СДПГ рассматривали вариант баллотирования на эту должность именно Писториуса, который имеет большую популярность, чем действующий глава федерального правительства.

При этом правящая социал-демократическая партия ФРГ уже отстает по опросам, и находится на третьем месте после оппозиционных консерваторов и ультраправых.

21 ноября, Писториус заявил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах.

Я только что сообщил лидерам нашей партии и парламентских групп, что я не буду выдвигаться как кандидат на должность федерального канцлера