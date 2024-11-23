В ЦПД опровергли фейк о выезде сотрудников посольств из Украины

Российская пропаганда распространяет информацию о якобы выезде сотрудников посольств США, Великобритании, Франции и Германии за пределы Украины не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины, не соответствует действительности, - сообщили в центре.

Детали

По данным ЦПИ в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

Цель этого фейка - посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации, - отметили в центре.

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