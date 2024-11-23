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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЦПД опровергли фейк о выезде сотрудников посольств из Украины

В ЦПД опровергли фейк о выезде сотрудников посольств из Украины

Киев  •  УНН

 • 4916 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг фейк о выезде сотрудников посольств США, Британии, Франции и Германии из Украины. МИД подтвердил, что все иностранные дипломаты продолжают работать на местах.

Российская пропаганда распространяет информацию о якобы выезде сотрудников посольств США, Великобритании, Франции и Германии за пределы Украины не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран выехали за пределы Украины, не соответствует действительности,

- сообщили в центре.

Детали

По данным ЦПИ в Министерстве иностранных дел Украины отметили, что все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на местах.

Цель этого фейка - посеять панику в украинском обществе. Доверяйте только верифицированным источникам информации,

- отметили в центре.

Санкции заставляют крупнейшего производителя алмазов россии сокращать добычу и увольнять людей - ЦПД22 нояб. 2024, 09:29 • 14772 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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