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россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА

россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА

Киев  •  УНН

 • 494 просмотра

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российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 69 взрывов. Атаки велись по шести общинах с использованием артиллерии, минометов и FPV-дронов.

В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады,

- говорится в сообщении.

Детали

Миропольская громада: враг бил из артиллерии (25 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва)

Белопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.

Юнаковская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (7 взрывов).

Середино-Будская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).

Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

россияне ранили ребенка во время атаки на Запорожье, в области убили мужчину23 нояб. 2024, 07:57 • 15743 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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