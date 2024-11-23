россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА
Киев • УНН
российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 69 взрывов. Атаки велись по шести общинах с использованием артиллерии, минометов и FPV-дронов.
В течение дня россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 69 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады,
Детали
Миропольская громада: враг бил из артиллерии (25 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв).
Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (24 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва)
Белопольская громада: 2 мины сбросил враг на территорию громады.
Юнаковская община: осуществлены артиллерийские обстрелы (7 взрывов).
Середино-Будская община: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).
Великописаревская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.
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