россияне ранили ребенка во время атаки на Запорожье, в области убили мужчину

Запорожье подверглось атаке российских войск накануне вечером, ранен 11-летний мальчик. В Запорожском районе из-за вражеского удара погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

55-летний мужчина погиб в результате вражеского авиаудара по Запорожскому району, 11-летний мальчик получил ранения из-за атаки россиян на Запорожье - написал Федоров.

Накануне вечером россияне, по его словам, нанесли 2 удара по Запорожской области. Один удар нанесли по одному из населенных пунктов региона. Изувечено фермерское хозяйство.

Второй удар пришелся по Запорожью. Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома.

15 жилых домов и несколько нежилых помещений повреждены в результате ночной вражеской атаки на Запорожье. Изувечены окна и балконы в четырех многоэтажках и кровли в одиннадцати домах частного сектора в Днепровском районе. Сейчас коммунальщики проводят обследование пострадавших зданий.

Дополнение

В течение суток оккупанты 433 раза обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области. Войска рф осуществили 15 авиационных ударов по Запорожью, Таврическому, Степногорску, Лукьяновскому, Малой Токмачке и Новопавловке, атаковали область 233 БпЛА, 10 раз из РСЗО, 185 раз из артиллерии. Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.