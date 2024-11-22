Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится со своим мужем Даниэлем Холефляйшем через 17 лет совместной жизни. Об этом сообщило Bild со ссылкой на их совместное заявление, передает УНН.

Некоторое время назад во время длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет. Самым важным для нас остается забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем совместном доме в Потсдаме - говорится в заявлении.

Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад во время работы в партии «зеленых».

Как пишет Bild, Бербок делала карьеру, а ее муж занимался домом и детьми. У них две дочери 9 и 13 лет.

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