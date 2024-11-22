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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Киев  •  УНН

 • 1198 просмотра

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Анналена Бербок и ее муж Даниэль Холефляйш объявили о разводе после 17 лет совместной жизни. Супруги продолжат жить вместе в Потсдаме ради двух дочерей, новых партнеров у пары нет.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок разводится со своим мужем Даниэлем Холефляйшем через 17 лет совместной жизни. Об этом сообщило Bild со ссылкой на их совместное заявление, передает УНН

Некоторое время назад во время длительного процесса мы вместе решили, что мы больше не пара. Во избежание возможных спекуляций: новых партнеров нет. Самым важным для нас остается забота о том, чтобы наши две дочери могли расти в мире и любви. Поэтому мы продолжаем жить в нашем совместном доме в Потсдаме

- говорится в заявлении.

Бербок и Холефляйш познакомились около 20 лет назад во время работы в партии «зеленых».

Как пишет Bild, Бербок делала карьеру, а ее муж занимался домом и детьми. У них две дочери 9 и 13 лет.

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми23 окт. 2024, 08:29 • 166741 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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