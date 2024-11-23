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Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию памяти жертв Голодомора

Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию памяти жертв Голодомора

Киев  •  УНН

 • 1627 просмотра

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В городе Мандра члены коммунистической партии Греции напали на украинцев во время чествования жертв Голодомора. Среди пострадавших - украинский дипломат, посольство требует расследования инцидента.

Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра ко дню памяти жертв Голодомора, и подтвердило, что от действий нападавших физически пострадал присутствующий на мероприятии украинский дипломат. Такое заявление опубликовали на официальной странице посольства, пишет УНН.

Детали

Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападавшими были члены коммунистической партии Греции. 

Посольство решительно осуждает позорный срыв памятного мероприятия, которое имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения - включая нападение на украинского дипломата, который получил телесные повреждения - является абсолютно неприемлемым и составляет вопиющее нарушение международных норм, защищающих дипломатический персонал,

- говорится в заявлении.

Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента. 

Важно обезопасить право отдельных лиц и общин чтить исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия... Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем,

- отметили в посольстве.

Дополнение

Украинская община греческого города Мандра заявила, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.

Об этом сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в городе Мандра, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.

В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, среди которых значительная часть женщины и дети украинских школ и ассоциаций. По свидетельствам участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы,

- рассказал он.

На видео можно видеть столкновения и даже применение пиротехники со стороны примерно двух десятков агрессивно настроенных лиц.

В Украине создали интерактивную карту случаев каннибализма во время Голодомора23 нояб. 2024, 13:59 • 16497 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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