Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию памяти жертв Голодомора
Киев • УНН
В городе Мандра члены коммунистической партии Греции напали на украинцев во время чествования жертв Голодомора. Среди пострадавших - украинский дипломат, посольство требует расследования инцидента.
Посольство Украины в Греции требует расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра ко дню памяти жертв Голодомора, и подтвердило, что от действий нападавших физически пострадал присутствующий на мероприятии украинский дипломат. Такое заявление опубликовали на официальной странице посольства, пишет УНН.
Детали
Посольство выразило протест по поводу агрессивных действий и провокаций в отношении участников акции украинской общины, отметив, что нападавшими были члены коммунистической партии Греции.
Посольство решительно осуждает позорный срыв памятного мероприятия, которое имеет глубокую историческую и эмоциональную значимость для украинского народа. Эта провокация, кульминацией которой стали физические нападения - включая нападение на украинского дипломата, который получил телесные повреждения - является абсолютно неприемлемым и составляет вопиющее нарушение международных норм, защищающих дипломатический персонал,
Посольство призвало Грецию обеспечить надлежащее расследование инцидента.
Важно обезопасить право отдельных лиц и общин чтить исторические трагедии, не опасаясь запугивания или насилия... Верим, что соответствующие греческие органы сделают все необходимое, чтобы отреагировать на этот серьезный инцидент и предотвратить подобные провокации в будущем,
Дополнение
Украинская община греческого города Мандра заявила, что большая группа неизвестных лиц с коммунистической символикой агрессивно срывала их мероприятие ко дню памяти жертв Голодомора.
Об этом сообщил священник Украинской церковной общины святого Николая УГКЦ в Греции Игорь Посоленик, в Facebook.
По его словам, инцидент произошел в городе Мандра, куда украинцы съехались из других населенных пунктов к памятнику Тарасу Шевченко, чтобы провести там памятные мероприятия.
В субботу во время мирного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв Голодомора в Украине, группа агрессивно настроенных лиц под коммунистическими флагами и лозунгами напала на украинцев, среди которых значительная часть женщины и дети украинских школ и ассоциаций. По свидетельствам участников, нападавшие, вооруженные коммунистической символикой, перекрыли доступ к памятнику, а также прибегли к агрессивным действиям. В ход пошли оскорбления, угрозы,
На видео можно видеть столкновения и даже применение пиротехники со стороны примерно двух десятков агрессивно настроенных лиц.
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