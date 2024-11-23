В Украине создали интерактивную карту случаев каннибализма во время Голодомора

Министерство внутренних дел совместно с Музеем Голодомора представило интерактивную карту, которая демонстрирует масштабы каннибализма во время Голодомора 1932-1933 годов, передает УНН.

На портале МВД опубликована интерактивная карта, демонстрирующая географию случаев каннибализма, задокументированных советскими карательными органами во время Голодомора 1932-1933 годов.

В рамках сотрудничества с Музеем Голодомора МВД оцифровало архивные документы, на основе которых специалисты создали электронную карту. Она содержит копии уголовных дел и наглядно иллюстрирует масштабы и ужасы геноцида, совершенного против украинцев коммунистическим режимом под руководством Сталина.

«С помощью инструментов электронной карты прослеживается, что распространение каннибализма четко совпадает с географией наиболее пострадавших в результате Голодомора регионов, которая ранее была определена украинскими учеными. Это в очередной раз подтверждает особенности геноцидной политики советской империи в отношении Украины и опровергает российский миф об общесоюзном голоде в СССР», - рассказали в МВД.

В прошлом году, было оцифровано 1022 дела о каннибализме, задокументированные во время Голодомора 1932-1933 годов. В этом году работа в этом направлении продолжилась: к уже оцифрованным документам добавлена информация еще о более 1000 дел, которые были уничтожены в 1956 году, но частично сохранились в виде коротких записей в списках на уничтожение.

Всего сейчас насчитывается почти 2050 трагических историй, которые раскрывают ужасную правду о людоедстве и трупоедстве во время геноцида украинского народа.

Ознакомиться с картой можно здесь.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв голодоморов, указав, что наш долг - помнить, вспоминать и говорить миру правду о жестоком преступлении, о геноциде, который был совершен против украинцев,