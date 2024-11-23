Стрельба в отеле в Киеве: в сети появилось видео драки перед инцидентом
Киев • УНН
В киевском отеле «Sky Loft» произошла драка, которая переросла в стрельбу. Подозреваемый Дмитрий Рашевский ранил трех человек, один из которых умер, после чего сбежал и объявлен в розыск.
В Киеве поздно ночью 23 ноября произошла жуткая стрельба в отеле "Sky Loft". В сети появилось видео инцидента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.
Детали
В местных телеграм-каналах отметили, что перед тем, как в отеле "Sky Loft" в Киеве произошла стрельба, была также и драка.
Каналы опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно увидеть, что в гостинице мужчины устроили скандал и сбрасывали все, что видели на своем пути, избивая друг друга.
Сообщается, что один из подозреваемых в стрельбе в Киеве, Дмитрий Рашевский, объявлен в розыск и может быть вооружен.
Именно он достал пистолет и ранил трех человек, один из которых скончался в машине скорой помощи.
Напомним
В столичном отеле конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек, стрелка разыскивают.