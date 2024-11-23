Стрельба в отеле в Киеве: в сети появилось видео драки перед инцидентом

В Киеве поздно ночью 23 ноября произошла жуткая стрельба в отеле "Sky Loft". В сети появилось видео инцидента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные телеграм-каналы.

Детали

В местных телеграм-каналах отметили, что перед тем, как в отеле "Sky Loft" в Киеве произошла стрельба, была также и драка.

Каналы опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно увидеть, что в гостинице мужчины устроили скандал и сбрасывали все, что видели на своем пути, избивая друг друга.

Сообщается, что один из подозреваемых в стрельбе в Киеве, Дмитрий Рашевский, объявлен в розыск и может быть вооружен.

Именно он достал пистолет и ранил трех человек, один из которых скончался в машине скорой помощи.

Напомним

В столичном отеле конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Ранен охранник и еще один человек, стрелка разыскивают.