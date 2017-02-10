ЕС в ближайшие недели предоставит Украине макрофинансовую поддержку в 600 млн евро

"Решение, которое сегодня принято господином президентом Европейской комиссии о том, чтобы выделить Украине в ближайшие несколько недель макрофинансовую поддержку в размере 600 млн евро, а это чуть более 18 млрд грн, для нас это очень ощутимая поддержка в таких непростых условиях", - сказал он.

Напомним, В.Гройсман не исключил, что окончательное решение по "безвизу" для Украины может быть до июня.