МВФ выделил Украине 1 млрд долларов - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине одного миллиарда долларов. Это очередное признание украинских реформ", - сообщил П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко отметил, что транш Международного валютного фонда в размере 1 млрд долл. значительно усилит золотовалютные резервы страны.