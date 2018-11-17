Тарифы на отопление в Киеве хотят повысить более чем на 20%

В частности, планируется, что с 1 января 2019 года отопление подорожает на 22,3% - с 1 354,78 до 1 656,67 гривен за Гкал для домов со счетчиками тепла и с 31,52 до 38,55 гривен за кв. м отапливаемой площади в месяц при отсутствии счетчика.

Кроме того, тариф на централизованное снабжение горячей воды для населения предлагается повысить на 22,5% - с 80,59 до 98,76 гривен за куб. м при подключении полотенцесушителя к системе горячего водоснабжения и с 74,52 до 91,34 гривен за куб. м без полотенцесушителя.

Тариф на поставку горячей воды для бюджетных учреждений предлагается повысить на 1% - с 98,74 до 99,75 гривен за куб. м, для религиозных организаций на 98,7% - с 50 до 99,37 гривен за куб. м, для других потребителей на 0,8% - с 98,65 до 99,4 гривен за куб. м.

Напомним, МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов.

Предшествовали этой договоренности длительные переговоры. Последний раз сегодня Украина получала транш МВФ в апреле 2017 года.

В переговорах о продолжении сотрудничества Киева и МВФ после этого одним из "камней преткновения" был вопрос о повышении цен на газ для населения. Наконец, это произошло - вместе с началом отопительного сезона.

Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение об ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019-го назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.