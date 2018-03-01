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Рада спростила доступ нафтогазовим компаніям для розвідки та буріння

Рада спростила доступ нафтогазовим компаніям для розвідки та буріння

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада спростила доступ нафтогазовим компаніям до земельних ділянок для проведення розвідки та буріння. За відповідний законопроект проголосували 256 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

“Цим законопроектом пропонуються зміни, спрямовані на поліпшення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт і робіт з будівництва, технічного обслуговування об’єктів трубопровідного транспорту та інших дозвільних процедур у нафтогазовій галузі, що допоможе оптимізувати витрати підприємства галузі при проведенні таких робіт і збільшити реально обсяги видобутку нафти і газу”, — повідомила доповідач з цього питання нардеп Ольга Белькова.

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Згідно з пояснювальною запискою, законом передбачається можливість використання механізму сервітуту для будівництва об’єктів нафтогазовидобування і трубопровідного транспорту, що дозволить використовувати земельні ділянки без зміни їх цільового призначення.

Крім того, для зменшення кількості погоджень проектних документів органами державного гірничого нагляду скасовується обов’язковість отримання гірничого відведення.

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“Це є застарілою радянською практикою і його функції майже повністю дублюються з функціями спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин”, — наголошується в пояснювальній записці.

Також вносяться зміни, якими скасовується необхідність реєструвати об’єкти нафтогазовидобутку як об’єкти містобудування. Законом надається можливість розширити коло суб’єктів, які можуть проводити геолого-економічну оцінку запасів нафти і газу. Крім того, надрокористувачі отримують право розпоряджатися геологічною інформацією, що належить їм на праві власності. Також скасовується необхідність введення родовища в дослідно-промислову та промислову розробку за рішенням Міненерговугілля і запровадження декларативного принципу узгодження проектів розробки родовищ.

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