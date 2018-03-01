Рада упростила доступ нефтегазовым компаниям для разведки и бурения
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада упростила доступ нефтегазовым компаниям к земельным участкам для проведения разведки и бурения. За соответствующий законопроект проголосовали 256 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Этим законопроектом предлагаются изменения, направленные на улучшение процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур в нефтегазовой отрасли поможет оптимизировать расходы предприятия отрасли при проведении таких работ и увеличить реально объемы добычи нефти и газа", - сообщила докладчик по этому вопросу нардеп Ольга Белькова.
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Согласно пояснительной записке, законом предусматривается возможность использования механизма сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта, что позволит использовать земельные участки без изменения их целевого назначения.
Кроме того, для уменьшения количества согласований проектных документов органами государственного горного надзора отменяется обязательность получения горного отвода.
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"Это является устаревшей советской практикой и его функции почти полностью дублируются с функциями специальных разрешений на добычу полезных ископаемых", - отмечается в пояснительной записке.
Также вносятся изменения, которыми отменяется необходимость регистрировать объекты нефтегазодобычи как объекты градостроительства. Законом предоставляется возможность расширить круг субъектов, которые могут проводить геолого-экономическую оценку запасов нефти и газа. Кроме того, недропользователи получают право распоряжаться геологической информацией, что принадлежит им на праве собственности. Также отменяется необходимость введения месторождения в опытно-промышленную и промышленную разработку по решению Минэнергоугля и введение декларативного принципа согласования проектов разработки месторождений.