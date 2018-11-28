Рахункова палата перевірить призначення премій юристам "Нафтогазу"

“До Рахункової палати надійшло звернення від народних депутатів з проханням перевірити надходження до Держбюджету дивідендів від НАК „Нафтогаз України“. Депутати посилалися на те, що „Нафтогаз“ у 2017 році збільшив свій чистий дохід у порівнянні з 2016 роком на 48%. Водночас, вказувалося у зверненні, на виплату дивідендів до бюджету планувалося спрямувати за підсумками 2017 року на 1,4 млрд грн менше, ніж у 2016 році. Депутати вказали, що премії працівникам „Нафтогаз“, про які написали ЗМІ, в гривневому еквіваленті становлять майже 1,2 млрд грн і тут може йтися про неефективне використання коштів”, — йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНН, 28 листопада НАК “Нафтогаз” заблокував проведення аудиту Рахунковою палатою. Попри обґрунтоване звернення Голови Рахункової Палати Валерія Пацкана і наявність передбачених статтею 31 Закону України “Про Рахункову палату” підстав для проведення аудиту, контрольну групу до “Нафтогазу” не допустили.

При цьому у Рахунковій палаті додали, що на рівні уряду усі питання перевірки були узгоджені, також попередню домовленість про узгодження перевірки із юристами було отримано з боку голови НАКу Андрія Коболєва, однак компанія так і не допустила аудиторів.

Валерій Пацкан зауважив, що факт недопуску до НАК “Нафтогазу” зафіксований у відповідному акті. Крім того, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 5 статті 18819 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Протокол переданий і отриманий Шевченківським райсудом Києва.

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У коментарі журналістам Валерій Пацкан зазначив, що засновником і єдиним акціонером “Нафтогазу” є держава і функції з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі Компанії здійснює Кабмін.

Він нагадав, що це визначено Законом України “Про управління об’єктами державної власності” та Статутом “Нафтогазу”, який затверджений урядом.

“Я розцінюю це як перешкоджання законній діяльності аудиторів Рахункової палати під час виконання ними заходів державного зовнішнього фінансового контролю. І практиці, коли наших аудиторів намагаються „футболити“, слід покласти край”, — наголосив Валерій Пацкан.

Він також додав, що з боку керівника НАК “Нафтогаз України” є порушення вимог пунктів 1 та 2 частини другої статті 33 Закону України “Про Рахункову палату”. Відповідне звернення направлено до Кабінету Міністрів України.

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“Пане Прем’єр-міністре, прошу Вас взяти цю ситуацію до уваги. І хотів би належної Вашої реакції і реакції Кабінету Міністрів щодо врегулювання цього питання”, — наголосив Валерій Пацкан, звертаючись до Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, “Нафтогаз” вирішив преміювати своїх співробітників на 46,3 млн доларів за перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з ПАТ “Газпром”.

Після цього Кабмін направив до наглядової ради “Нафтогазу” лист з проханням переглянути рішення щодо високих премій для правління компанії.

Згодом уряд схвалив рішення про заборону виплати бонусів та винагород в державних компаніях України.

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Зазначимо, що у 2018 році НАК “Нафтогаз України” уклав угоду на юридичне супроводження з фірмами Freshfields Bruckhaus Deringer і White & Case (Europe) LLP. Відповідна інформація з’явилась у системі публічних закупівель Prozorro.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP - міжнародна юридична фірма із штаб-квартирою у Лондоні, заснована у 1743 році. У фірмі у 28 офісах працює понад 1600 адвокатів. Дохід компанії за 2016 рік становив понад 1,3 млрд фунтів стерлінгів.

White & Case (Europe) LLP - міжнародна адвокатська контора із штаб-квартирою у Нью-Йорку, заснована у 1901 році. Має 41 офіс і майже 1900 адвокатів у штаті. Дохід компанії за 2015 рік становив 1,5 млрд доларів.