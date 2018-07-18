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Кабмін заборонив захмарні премії у держкомпаніях після скандалу з "Нафтогазом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Уряд схвалив рішення про заборону виплати бонусів та винагород в державних компаніях України. Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.

“Пропоную заборонити виплати бонусів та винагород в державних компаніях України. Я підтримую, що зарплати мають бути достойні, премії достойні, щоб люди не займалися корупцією. Але щодо жадібності, надмірності, фантастичних якихось цифр, які планується чи пропонується виплачувати я такого підтримати не можу. Власникам державних компаній є український народ. Я думаю, якщо чесно і справедливо платити — добре, але якщо надмірно — цього ніхто не підтримає”, — наголосив Гройсман.

Глава уряду запропонував підтримати це рішення — заборонити виплату винагород та бонусів. І доручив Мінекономрозвитку виписати це рішення, визначаючи “ці стелі, за які нікому не дозволено випригувати”.

Уряд підтримав відповідне рішення. Протягом трьох днів МЕРТ має подати документ на підпис Прем’єр-міністру.

Як повідомляв УНН, Кабмін направив до наглядової ради НАК "Нафтогаз Україна" лист з проханням переглянути рішення щодо високих премій для правління компанії.

Нагадаємо, “Нафтогаз” вирішив преміювати своїх співробітників на 46,3 млн доларів за перемогу в Стокгольмському арбітражі у суперечці з ПАТ “Газпром”.

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