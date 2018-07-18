Кабмин запретил заоблачные премии в госкомпаниях после скандала с "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Правительство одобрило решение о запрете выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
“Предлагаю запретить выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины. Я поддерживаю, что зарплаты должны быть достойные, премии достойные, чтобы люди не занимались коррупцией. Но что касается жадности, излишеств, фантастических каких цифр, которые планируется ли предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу. Владельцам государственных компаний является украинский народ. Я думаю, если честно и справедливо платить — хорошо, но если чрезмерно — этого никто не поддержит”, — отметил Гройсман.
Глава правительства предложил поддержать это решение — запретить выплату вознаграждений и бонусов. И поручил Минэкономразвития выписать это решение, определяя “эти потолки, за которые никому не позволено випрыгивать”.
Правительство поддержало соответствующее решение. В течение трех дней МЭРТ должен подать документ на подпись Премьер-министру.
Как сообщал УНН, Кабмин направил в наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” письмо с просьбой пересмотреть решение относительно высоких премий для правления компании.
Напомним, “Нафтогаз” решил премировать своих сотрудников на 46,3 млн долларов за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с ОАО “Газпром”.