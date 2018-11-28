"Нафтогаз" не пускає Рахункову палату на перевірку

"Рахунковою палатою було розпочато аудит компанії "Нафтогаз", де нас було не допущено до перевірки", - зазначив чиновник.

За його словами, згідно із законом, Рахункова палата має бути допущена до всіх баз, створених за рахунок держбюджету.

При цьому він додав, що на рівні уряду всі питання перевірки були узгодженні, також попередню домовленість про узгодження перевірки із юристами Рахункова палата отримала й з боку голови НАКу Андрія Коболєва, однак компанія так і не допустила аудиторів.

При цьому в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що її відомство Рахункова палата перевіряла 6 разів, при чому за деякими програмами – двічі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у “Нафтогазі” ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

13 листопада стало відомо, що до Кабінету міністрів України направлено пропозицію про ліквідацію правління компанії “Нафтогаз”.