У “Нафтогазі” хочуть ліквідувати правління компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. До Кабінету міністрів України направлено пропозицію про ліквідацію правління компанії “Нафтогаз”. Про це на V Форумі "Диригенти змін" заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв, передає УНН.
“Правління запропонували прибрати та зробити персональну відповідальність голів напрямків”, — повідомив він.
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Коболев підкреслив, що у компанії очікують відповідь від Кабміну найближчим часом.
Нагадаємо, усі п’ять котелень у м.Кривий Ріг у Дніпропетровській області запрацювали.
Зазначимо, що голова Мінрегіону Геннадій Зубко доручив до 30 жовтня усунути ризики аварій у тепломережах. Також він попередив про алгоритм дій голів ОДА у випадку невчасного увімкнення опалення. Відповідальні особи мають звертатися до прокуратури.
Нагадаємо, уряд прийняв рішення розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня.