В "Нафтогазе" хотят ликвидировать правления компании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Кабинет министров Украины направлено предложение о ликвидации правления компании "Нафтогаз". Об этом на V Форуме "Дирижеры перемен" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает УНН.
"Правление предложили убрать и сделать персональную ответственность глав направлений", - сообщил он.
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Коболев подчеркнул, что в компании ожидают ответ от Кабмина в ближайшее время.
Напомним, все пять котельных в г.Кривой Рог в Днепропетровской области заработали.
Отметим, что глава Минрегиона Геннадий Зубко поручил до 30 октября устранить риски аварий в теплосетях. Также он предупредил об алгоритме действий губернаторов в случае несвоевременного включения отопления. Ответственные лица должны обращаться в прокуратуру.
Напомним, правительство приняло решение начать отопительный сезон с 15 октября.