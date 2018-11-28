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"Нафтогаз" не пускает Счетную палату на проверку

"Нафтогаз" не пускает Счетную палату на проверку

Киев  •  УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" не пускает Счетную палату на проверку. Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Счетной палатой начато аудит компании "Нафтогаз", где мы были не допущены к проверке", - отметил чиновник.

По его словам, по закону, Счетная палата должна быть допущена ко всем базам, созданным за счет госбюджета.

При этом он добавил, что на уровне правительства все вопросы проверки были согласованы, также предварительную договоренность о согласовании проверки с юристами Счетная палата получила и со стороны главы НАКа Андрея Коболева, однако компания так и не допустила аудиторов.

При этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что ее ведомство Счетная палата проверяла 6 раз, причем по некоторым программам - дважды.

Напомним, Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

13 ноября стало известно, что в Кабинет министров Украины направлено предложение о ликвидации правления компании "Нафтогаз".

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