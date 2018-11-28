Счетная палата проверит назначение премий юристам "Нафтогаза"

“К Счетной палаты поступило обращение от народных депутатов с просьбой проверить поступление в Госбюджет дивидендов от НАК” Нафтогаз Украины “. Депутаты ссылались на то, что „Нафтогаз“ в 2017 году увеличил свой чистый доход по сравнению с 2016 годом на 48%. В то же время, указывалось в обращении, на выплату дивидендов в бюджет планировалось направить по итогам 2017 года на 1,4 млрд грн грн меньше, чем в 2016 году. Депутаты указали, что премии работникам „Нафтогаз“, о которых написали СМИ, в гривневом эквиваленте составляют почти 1,2 млрд грн и здесь может идти речь о неэффективном использовании средств”, - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 28 ноября НАК “Нафтогаз” заблокировал проведение аудита Счетной палатой. Несмотря на обоснованное обращение Председателя Счетной Палаты Валерия Пацкана и наличие предусмотренных статьей 31 Закона Украины “О Счетной палате” оснований для проведения аудита, контрольную группу к “Нафтогазу” не допустили.

При этом в Счетной палате добавили, что на уровне правительства все вопросы проверки были согласованы, также предварительная договоренность о согласовании проверки с юристами была получена со стороны главы НАКа Андрея Коболева, однако компания так и не допустила аудиторов.

Валерий Пацкан заметил, что факт недопуска к НАК “Нафтогаз” зафиксирован в соответствующем акте. Кроме того, составлен протокол об административном правонарушении по ч. 5 статьи 18819 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Протокол передан и получен Шевченковским райсудом Киева.

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В комментарии журналистам Валерий Пацкан отметил, что основателем и единственным акционером “Нафтогаза” является государство и функции по управлению корпоративными правами государства в уставном капитале Компании осуществляет Кабмин.

Он напомнил, что это определено Законом Украины “Об управлении объектами государственной собственности” и Уставом “Нафтогаза”, который утвержден правительством.

“Я расцениваю это как препятствование законной деятельности аудиторов Счетной палаты при исполнении ими мер государственного внешнего финансового контроля. И практике, когда наших аудиторов пытаются „футболить“, следует положить конец”, - подчеркнул Валерий Пацкан.

Он также добавил, что со стороны руководителя НАК “Нафтогаз Украины” является нарушение требований пунктов 1 и 2 части второй статьи 33 Закона Украины “О Счетной палате”. Соответствующее обращение направлено в Кабинет Министров Украины.

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“Господин Премьер-министр, прошу Вас взять эту ситуацию под контроль. И хотел бы надлежащей Вашей реакции и реакции Кабинета Министров по урегулированию этого вопроса”, - подчеркнул Валерий Пацкан, обращаясь к Владимиру Гройсману.

Напомним, “Нафтогаз” решил премировать своих сотрудников на 46,3 млн долларов за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с ОАО “Газпром”.

После этого Кабмин направил в наблюдательный совет “Нафтогаза” письмо с просьбой пересмотреть решение относительно высоких премий для правления компании.

Впоследствии правительство приняло решение о запрете выплаты бонусов и вознаграждений в государственных компаниях Украины.

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Отметим, что в 2018 году НАК “Нафтогаз Украины” заключил соглашение на юридическое сопровождение с фирмами Freshfields Bruckhaus Deringer и White & Case (Europe) LLP. Соответствующая информация появилась в системе публичных закупок Prozorro.

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP — международная юридическая фирма со штаб-квартирой в Лондоне, основанная в 1743 году. В фирме в 28 офисах работает более 1600 адвокатов. Доход компании за 2016 год составил более 1,3 млрд фунтов стерлингов.

White & Case (Europe) LLP — международная адвокатская контора со штаб-квартирой в Нью-Йорке, основанная в 1901 году. Имеет 41 офис и почти 1900 адвокатов в штате. Доход компании за 2015 год составил 1,5 млрд долларов.