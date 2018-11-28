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У філіях "Укргазвидобування" провели обшуки

У філіях "Укргазвидобування" провели обшуки

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У філіях АТ "Укргазвидобування", зокрема "Львівгазвидобування" і "Укргазспецбудмонтаж", провели обшуки і вилучили низку документів. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

“АТ „Укргазвидобування“ повідомляє про те, що в ГПУ „Львівгазвидобування“, УБМР „Укргазспецбудмонтаж“ та Управлінні з переробки газу та газового конденсату відбулися обшуки", - сказано у повідомленні.

Обшуки проведено за клопотаннями слідчих управлінь поліції Полтавської, Харківської та Львівської областей, які ухвалено в судах цих обласних центрів.

"Під час слідчих дій було вилучено низку документів, у яких йдеться про співпрацю філій УГВ із контрагентами щодо закупівлі робіт, товарів та послуг, а також технічну документацію", - повідомили у компанії.

Як повідомляв УНН, ГПУ проводила обшуки у податківців і митників у Чернівцях.

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