У філіях "Укргазвидобування" провели обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У філіях АТ "Укргазвидобування", зокрема "Львівгазвидобування" і "Укргазспецбудмонтаж", провели обшуки і вилучили низку документів. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
“АТ „Укргазвидобування“ повідомляє про те, що в ГПУ „Львівгазвидобування“, УБМР „Укргазспецбудмонтаж“ та Управлінні з переробки газу та газового конденсату відбулися обшуки", - сказано у повідомленні.
Обшуки проведено за клопотаннями слідчих управлінь поліції Полтавської, Харківської та Львівської областей, які ухвалено в судах цих обласних центрів.
"Під час слідчих дій було вилучено низку документів, у яких йдеться про співпрацю філій УГВ із контрагентами щодо закупівлі робіт, товарів та послуг, а також технічну документацію", - повідомили у компанії.
Як повідомляв УНН, ГПУ проводила обшуки у податківців і митників у Чернівцях.