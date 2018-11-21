ГПУ проводить обшуки у податківців і митників у Чернівцях

“У середу, 21 листопада 2018 року, Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці”, — йдеться у повідомленні.

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Вказані заходи зумовлені необхідністю перевірки інформації щодо причетності посадових осіб зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту “горіхів волоських”.

Варто зазначити, що Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України цього року на території Вінницької області знешкоджено злочинну організацію, учасники якої використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області, його першому заступнику, а також підконтрольним керівникам суб’єктів господарювання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

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Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні оголошено про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслану Осмоловському у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України“.

Разом з ним підозру отримав і керівник однієї з вінницьких фірм, яка була начебто замішана у контрабанді горіхів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності. Їх звинувачують в ухиленні від сплати податків під час експортно-імпортних операцій.

20 серпня суд розглянув скаргу фігуранта “горіхової справи” на запобіжний захід. 23 серпня запобіжний захід було залишено без змін.