ГПУ проводить обшуки у податківців і митників у Чернівцях

ukru
08:52 • 15368 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 71932 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 206503 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 504138 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 488927 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 471982 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465222 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333700 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268835 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 538787 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 111544 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 105559 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 109102 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 103705 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 93232 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 71937 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 456698 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 538787 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 462002 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 410640 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 15223 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177174 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 173692 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173806 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167921 перегляди
Актуальне
ГПУ проводить обшуки у податківців і митників у Чернівцях

ГПУ проводить обшуки у податківців і митників у Чернівцях

Київ • УНН

 • 11897 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Генпрокуратурою спільно з СБУ проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області. Про це повідомила прес-служба ГПУ, передає УНН. 

“У середу, 21 листопада 2018 року, Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України проводиться низка обшуків у службових приміщеннях ГУ ДФС в Чернівецькій області та Чернівецької митниці”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інспектор ДФС провокував надання хабарів колегам, щоб притягнути їх до відповідальності

Вказані заходи зумовлені необхідністю перевірки інформації щодо причетності посадових осіб зазначених органів до незаконних схем ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час експорту “горіхів волоських”.

Варто зазначити, що Генеральною прокуратурою України спільно з ГУБКОЗ СБ України цього року на території Вінницької області знешкоджено злочинну організацію, учасники якої використовуючи аналогічні схеми з експорту горіхів завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн.

Наразі триває досудове розслідування, начальнику ГУ ДФС у Вінницькій області, його першому заступнику, а також підконтрольним керівникам суб’єктів господарювання повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ проводить обшуки у прорумунській організації у Чернівцях

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні оголошено про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Руслану Осмоловському у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.3 ст.27 ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України“.

Разом з ним підозру отримав і керівник однієї з вінницьких фірм, яка була начебто замішана у контрабанді горіхів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 50 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Луценко не виключив ще однієї підозри екс-голові ДФС Продану

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році створено злочинну організацію, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб’єктів господарської діяльності. Їх звинувачують в ухиленні від сплати податків під час експортно-імпортних операцій.

20 серпня суд розглянув скаргу фігуранта “горіхової справи” на запобіжний захід. 23 серпня запобіжний захід було залишено без змін.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55